Призывы к «гендерной войне»: замглавы Минюста объяснил, почему ЛГБТ* признали экстремистами

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Процесс шел в закрытом режиме. Чтобы сделать его открытым, правозащитники специально создали «Международное общественное движение ЛГБТ», провели учредительный съезд, приняли устав и попросили участия в процессе на стороне ответчика. Однако их до заседаний не допустили.