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Призывы к «гендерной войне»: замглавы Минюста объяснил, почему ЛГБТ* признали экстремистами

Сегодня в 12:41
Фото: Минюст России/VK

Замминистра юстиции России Олег Свириденко рассказал на секции ПМЭФ, почему движение ЛГБТ признали в России экстремистским. Трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам чиновника, представители ЛГБТ «легко вовлекаются в экстремистскую деятельность». Экстремизм со стороны ЛГБТ проявляется в форме «гендерного экстремизма» и «гей-национализма», утверждает заместитель главы Минюста.

«В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом анализ всех имеющихся материалов и доказательств позволил Минюсту России прийти к выводу, что основой, объединяющей международное ЛГБТ-сообщество, является идеология, разрушающая моральные устои российского общества», — говорит Свириденко.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Процесс шел в закрытом режиме. Чтобы сделать его открытым, правозащитники специально создали «Международное общественное движение ЛГБТ», провели учредительный съезд, приняли устав и попросили участия в процессе на стороне ответчика. Однако их до заседаний не допустили.

В решении Верховного суда, которое появилось позже в СМИ, утверждается что движение ЛГБТ* существует в России с 1984 года, «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей», а его участников объединяет, в частности, использование феминитивов.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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