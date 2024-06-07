«Настоящая Марта» из сериала «Олененок» подала в суд на Netflix

О намерении подать в суд на стриминговый сервис Харви впервые рассказала в мае на шоу Пирса Моргана. Она заявила, что не преследовала Гадда, не нападала на его девушку, не громила бар, в котором он работал, и не связывалась с его родителями. При этом женщина подтвердила, что познакомилась с комиком в лондонском пабе, и то, что она однажды в шутку назвала его олененком.