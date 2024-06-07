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«Настоящая Марта» из сериала «Олененок» подала в суд на Netflix

Сегодня в 10:55
Изображение: Piers Morgan Uncensored/YouTube

Шотландка Фиона Харви, которая утверждает, что стала вдохновением для популярного сериала Ричарда Гэдда «Олененок», подала в суд на Netflix, требуя возмещения ущерба в размере не менее 170 млн долларов, передает Variety.

Она заявила, что персонаж Марты, сыгранный Джессикой Ганнинг, основан на ней, и обвинила стриминговый сервис в клевете, причинении морального вреда, халатности и нарушении ее права на публичность.Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. В документе Харви утверждается, что в шоу о ней рассказали «ужасную ложь».

«Среди неправды, которую ответчики распространили среди аудитории в более 50 млн людей по всему миру, — то, что Харви была дважды судима за сталкинг и 5 лет провела в тюрьме, а также то, что она совершала сексуальное насилие над Гэддом. Ответчики продолжали врать, потому что вымысел приносил им больше денег, чем правда», — говорится в обращении.

Харви требует от Netflix более 170 млн долларов, в том числе `— не менее 50 млн долларов за ущерб, 50 млн долларов в качестве компенсации за «душевные страдания, утрату удовольствия от жизни и потерю бизнеса», 50 млн долларов «за всю прибыль от „Олененка“» и не менее 20 млн долларов в качестве возмещения убытков.

О намерении подать в суд на стриминговый сервис Харви впервые рассказала в мае на шоу Пирса Моргана. Она заявила, что не преследовала Гадда, не нападала на его девушку, не громила бар, в котором он работал, и не связывалась с его родителями. При этом женщина подтвердила, что познакомилась с комиком в лондонском пабе, и то, что она однажды в шутку назвала его олененком.

«Олененок» — мини-сериал Ричарда Гэдда, основанный на его личной истории. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марту Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.

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