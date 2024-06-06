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Джейк Джилленхол признался, что он — инвалид по зрению

Сегодня в 02:04
Кадр: GQ/YouTube

Американский актер Джейк Джилленхол признался в интервью The Hollywood Reporter, что он — инвалид по зрению. Оказалось, что артист почти ничего не видит без очков или линз.

43-летний актер рассказал, что носит корректирующие линзы с шести лет. В детстве у Джилленхола было косоглазие, которое прошло с возрастом. Однако острота зрения кинозвезды не улучшилось.

Юридически Джилленхол считается слепым, хотя в действительности он имеет ограниченное зрение — прямо как актриса Ария Миа Лоберти из сериала «Весь невидимый нам свет» (хотя она видит меньше коллеги).

«Мне нравится думать, что в этом есть нечто приключенческое. Я не знал ничего другого. Когда по утрам я ничего не вижу, перед тем как надену очки, я могу побыть с самим собой», — рассказал Джилленхол.

Актер отметил, что плохое зрение иногда помогает ему в профессии. Когда в 2015 году Джилленхол снимался в сложной сцене из фильма «Левша», он не стал надевать линзы, чтобы вынудить себя более внимательно слушать собеседников.

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