Девочка бросает вызов нацистам в трейлере сериала «Весь невидимый нам свет»

В основу мини-сериала лег одноименный роман Энтони Дорра, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. Сюжет рассказывает о слепой французской девочке Мари и ее отце Даниэле, которые бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы не допустить его попадания в руки нацистов.