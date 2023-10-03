Девочка бросает вызов нацистам в трейлере сериала «Весь невидимый нам свет»

В ролике девочка Мари бросает вызов нацистской партии, решив транслировать свои антифашистские идеи по радио, что подвергает ее смертельной опасности. В это время подросток Вернер начинает сомневаться в своих убеждениях, осознавая, что его собственная страна совершает зверства.
В основу мини-сериала лег одноименный роман Энтони Дорра, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. Сюжет рассказывает о слепой французской девочке Мари и ее отце Даниэле, которые бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы не допустить его попадания в руки нацистов.
Преследуемые офицером гестапо, Мари и Даниэль вскоре находят убежище в Сен-Мало, где поселяются у дяди-затворника, ведущего тайные радиопередачи в рамках Сопротивления. Там девочка знакомится с гениальным подростком Вернером, завербованным гитлеровским режимом.
«Весь невидимый нам свет» был опубликован в 2014 году и получил признание критиков. Роман продержался в списке бестселлеров The New York Times более 200 недель. 9,5 млн экземпляров книги распродано по всему миру.