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Девочка бросает вызов нацистам в трейлере сериала «Весь невидимый нам свет»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:27

Netflix показал трейлер мини-сериала «Весь невидимый нам свет». Его премьера состоится 2 ноября.

В ролике девочка Мари бросает вызов нацистской партии, решив транслировать свои антифашистские идеи по радио, что подвергает ее смертельной опасности. В это время подросток Вернер начинает сомневаться в своих убеждениях, осознавая, что его собственная страна совершает зверства.

В основу мини-сериала лег одноименный роман Энтони Дорра, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. Сюжет рассказывает о слепой французской девочке Мари и ее отце Даниэле, которые бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы не допустить его попадания в руки нацистов.

Преследуемые офицером гестапо, Мари и Даниэль вскоре находят убежище в Сен-Мало, где поселяются у дяди-затворника, ведущего тайные радиопередачи в рамках Сопротивления. Там девочка знакомится с гениальным подростком Вернером, завербованным гитлеровским режимом.

Режиссером выступил Шон Леви («Живая сталь»), а сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»). В главных ролях Ария Миа Лоберти, Хью Лори, Марк Руффало, Луис Хофман, Ларс Айдингер, Феликс Каммерер и другие.

«Весь невидимый нам свет» был опубликован в 2014 году и получил признание критиков. Роман продержался в списке бестселлеров The New York Times более 200 недель. 9,5 млн экземпляров книги распродано по всему миру.

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Шон ЛевиХью ЛориМарк РуффалоЛуис ХофманЛарс Айдингер
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