Lionsgate анонсировал экранизацию новой книги из серии «Голодные игры»

Студия Lionsgate анонсировала экранизацию новой книги из серии «Голодные игры» — «Sunrise on the Reaping». Об этом написали в соцсетях кинокомпании.
Лента по мотивам еще не вышедшей книги выйдет в кинотеатрах 20 ноября 2026 года. Сама книга появится в продаже 18 марта 2025 года.
Действие книги начнется с 50-х «Голодных игр», которые происходят за 24 года до оригинального романа и через 40 лет после последней книги Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах».
В своих предыдущих книгах серии писательница опиралась на греческую мифологию и римские гладиаторские игры. Но в предстоящем романе она ссылается на шотландского философа эпохи Просвещения Дэвида Юма.
«При написании „Sunrise on the Reaping“ меня вдохновила идея Дэвида Юма о неявном подчинении и, по его словам, „легкости, с которой многие управляются немногими“. Эта история позволила глубже погрузиться в тему использования пропаганды и власти тех, кто контролирует повествование», — сказала она.