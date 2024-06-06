Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Lionsgate анонсировал экранизацию новой книги из серии «Голодные игры»

Сегодня в 00:42
Кадр: Lionsgate

Студия Lionsgate анонсировала экранизацию новой книги из серии «Голодные игры» — «Sunrise on the Reaping». Об этом написали в соцсетях кинокомпании.

Лента по мотивам еще не вышедшей книги выйдет в кинотеатрах 20 ноября 2026 года. Сама книга появится в продаже 18 марта 2025 года.

Действие книги начнется с 50-х «Голодных игр», которые происходят за 24 года до оригинального романа и через 40 лет после последней книги Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах».

В своих предыдущих книгах серии писательница опиралась на греческую мифологию и римские гладиаторские игры. Но в предстоящем романе она ссылается на шотландского философа эпохи Просвещения Дэвида Юма.

«При написании „Sunrise on the Reaping“ меня вдохновила идея Дэвида Юма о неявном подчинении и, по его словам, „легкости, с которой многие управляются немногими“. Эта история позволила глубже погрузиться в тему использования пропаганды и власти тех, кто контролирует повествование», — сказала она.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами