Новая книга из серии «Голодных игр» выйдет в марте 2025 года

Сегодня в 16:34
Фото: Lionsgate Films

Издательство Scholastic объявило, что пятый роман серии «Голодные игры» с подзаголовком «Sunrise on the Reaping» выйдет 18 марта 2025 года.

Действие книги начнется с 50-х «Голодных игр», которые происходят за 24 года до оригинального романа и через 40 лет после последней книги Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах».

В своих предыдущих книгах серии писательница опиралась на греческую мифологию и римские гладиаторские игры. Но в предстоящем романе она ссылается на шотландского философа эпохи Просвещения Дэвида Юма.

«При написании „Sunrise on the Reaping“ меня вдохновила идея Дэвида Юма о неявном подчинении и, по его словам, „легкости, с которой многие управляются немногими“. Эта история позволила глубже погрузиться в тему использования пропаганды и власти тех, кто контролирует повествование», — сказала она.

Будет ли роман экранизирован, неизвестно. Все четыре предыдущие книги были адаптированы в кино.

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