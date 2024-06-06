Новая книга из серии «Голодных игр» выйдет в марте 2025 года

«При написании „Sunrise on the Reaping“ меня вдохновила идея Дэвида Юма о неявном подчинении и, по его словам, „легкости, с которой многие управляются немногими“. Эта история позволила глубже погрузиться в тему использования пропаганды и власти тех, кто контролирует повествование», — сказала она.