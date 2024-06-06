Новая книга из серии «Голодных игр» выйдет в марте 2025 года

Издательство Scholastic объявило, что пятый роман серии «Голодные игры» с подзаголовком «Sunrise on the Reaping» выйдет 18 марта 2025 года.
Действие книги начнется с 50-х «Голодных игр», которые происходят за 24 года до оригинального романа и через 40 лет после последней книги Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах».
В своих предыдущих книгах серии писательница опиралась на греческую мифологию и римские гладиаторские игры. Но в предстоящем романе она ссылается на шотландского философа эпохи Просвещения Дэвида Юма.
«При написании „Sunrise on the Reaping“ меня вдохновила идея Дэвида Юма о неявном подчинении и, по его словам, „легкости, с которой многие управляются немногими“. Эта история позволила глубже погрузиться в тему использования пропаганды и власти тех, кто контролирует повествование», — сказала она.
Будет ли роман экранизирован, неизвестно. Все четыре предыдущие книги были адаптированы в кино.