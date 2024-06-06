Telegram объявил о запуске внутренней валюты для оплаты покупок в сервисе

Telegram анонсировал запуск внутренней валюты под названием «Звезды» (Stars). Об этом сообщается в блоге сервиса.
С помощью «Звезд» пользователи приложения смогут оплачивать цифровые товары и услуги в экосистеме Telegram. Валюту можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google или с помощью бота PremiumBot.
Как утверждают создатели Telegram, более 900 млн потенциальных клиентов в экосистеме сервиса смогут охватить новые виды бизнеса с помощью ботов и мини-приложений. При покупке «Звезд» в App Store и Google Play пользователи мессенджера получат скидку 30%, а также Telegram готов субсидировать рекламу, приобретенную с помощью валюты.
В будущем у «Звезд» в Telegram появится больше функций. Например, пользователи смогут использовать валюту для отправки подарков создателям контента.
Ранее стало известно, что в Telegram может появиться функция Fact Check, с помощью которой могут выявлять фейки. Выглядеть она будет как дополнительный блок к посту с поясняющей информацией.