Telegram объявил о запуске внутренней валюты для оплаты покупок в сервисе

Как утверждают создатели Telegram, более 900 млн потенциальных клиентов в экосистеме сервиса смогут охватить новые виды бизнеса с помощью ботов и мини-приложений. При покупке «Звезд» в App Store и Google Play пользователи мессенджера получат скидку 30%, а также Telegram готов субсидировать рекламу, приобретенную с помощью валюты.