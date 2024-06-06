СТС снимет аналог «Форта Боярд»

Съемки оригинала проходят в форте Боярд, неподалеку от французского города Ла-Рошель. По сюжету в сокровищнице крепости уже 200 лет прячет свои сокровища старец Фура. Чтобы добраться до них, герои должны найти ключи в комнатах с ловушками и собрать пароль к замку.