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СТС снимет аналог «Форта Боярд»

Сегодня в 19:56
Фото: Florstein

СТС снимет российский аналог французского шоу «Форт Боярд» в Кронштадте. Съемки должны пройти в городском культурном кластере «Остров фортов», передает РБК.

Телеканал и «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Проект развернут на территории форта «Александр Первый». Первые выпуски планируют показать в следующем году.

Последний раз «Форт Боярд» выходил на СТС в 2019 году с ведущим Сергеем Шнуровым. В проекте снялись певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс и другие.

Съемки оригинала проходят в форте Боярд, неподалеку от французского города Ла-Рошель. По сюжету в сокровищнице крепости уже 200 лет прячет свои сокровища старец Фура. Чтобы добраться до них, герои должны найти ключи в комнатах с ловушками и собрать пароль к замку.

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