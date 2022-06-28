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В грядущем сезоне «Форт Боярда» живых тигров заменят 3D-моделями

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:50

В грядущем сезоне французского шоу «Форт Боярд» живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, заменят 3D-моделями. Впервые животные не появятся в телевизионной игре с момента ее создания в 1990 году, сообщает The Huffington Post.

Последние два тигра Кашмил и Тоска были выведены из шоу из‑за «эволюции менталитета зрителей», которые заботятся о благополучии животных.

Совсем отказаться от символа «Форт Боярда» создатели не могли, поэтому было принято решение оживить животных графикой, «как гаргулий в «Горбуне из Нотр-Дама» или существ в «Фантастических тварях».

«Сначала мы думали поместить архивные изображения тигров, но сказали себе, что это будет странно для публики, поскольку она знает, что животных больше нет. В итоге мы остановили свой выбор на статуях тигров в комнате сокровищ и решили оживить их», — объяснил художественный продюсер шоу Гийом Рамен.

Он также рассказал, что тигры будут взаимодействовать с участниками шоу. «Иногда это будет смешно или тревожно. Например, они будут облизывать губы, когда люди пробегут мимо них», — отметил Рамен.

В настоящее время из игры удалены только тигры. Змеи, грызуны и насекомые пока остаются в шоу.

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