В грядущем сезоне «Форт Боярда» живых тигров заменят 3D-моделями

В грядущем сезоне французского шоу «Форт Боярд» живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, заменят 3D-моделями. Впервые животные не появятся в телевизионной игре с момента ее создания в 1990 году, сообщает The Huffington Post.
Последние два тигра Кашмил и Тоска были выведены из шоу из‑за «эволюции менталитета зрителей», которые заботятся о благополучии животных.
Совсем отказаться от символа «Форт Боярда» создатели не могли, поэтому было принято решение оживить животных графикой, «как гаргулий в «Горбуне из Нотр-Дама» или существ в «Фантастических тварях».
«Сначала мы думали поместить архивные изображения тигров, но сказали себе, что это будет странно для публики, поскольку она знает, что животных больше нет. В итоге мы остановили свой выбор на статуях тигров в комнате сокровищ и решили оживить их», — объяснил художественный продюсер шоу Гийом Рамен.
Он также рассказал, что тигры будут взаимодействовать с участниками шоу. «Иногда это будет смешно или тревожно. Например, они будут облизывать губы, когда люди пробегут мимо них», — отметил Рамен.
В настоящее время из игры удалены только тигры. Змеи, грызуны и насекомые пока остаются в шоу.