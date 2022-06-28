В грядущем сезоне «Форт Боярда» живых тигров заменят 3D-моделями

В грядущем сезоне французского шоу «Форт Боярд» живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, заменят 3D-моделями. Впервые животные не появятся в телевизионной игре с момента ее создания в 1990 году, сообщает The Huffington Post.

Последние два тигра Кашмил и Тоска были выведены из шоу из‑за «эволюции менталитета зрителей», которые заботятся о благополучии животных.

Совсем отказаться от символа «Форт Боярда» создатели не могли, поэтому было принято решение оживить животных графикой, «как гаргулий в «Горбуне из Нотр-Дама» или существ в «Фантастических тварях».