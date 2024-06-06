Вышел трейлер байопика «Kneecap» о рэп-трио с Майклом Фассбендером

В сети появился трейлер биографического фильма «Kneecap» об одноименной ирландской рэп-группе. В шумной комедии одну из главных ролей сыграл Майкл Фассбендер.
В январе лента получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс». «Kneecap» должен появиться в кинотеатрах Ирландии 8 августа, а 28 августа — в Великобритании.
Реальные участники Kneecap Мо Чара, Моглаи Бап и DJ Próvaí сыграют самих себя, но улучшенные версии. «Kneecap» рассказывает о создании рэп-трио, которое «навсегда изменило звучание ирландской музыки». Фассбендер сыграл отца Бапа, изгнанного члена группировки «Ирландская республиканская армия».
В трейлере показано, как троица попадает в передрягу с полицией и отказывается «говорить на королевском английском» во время допроса. На других кадрах участники Kneecap работают над песнями и дают свои первые шумные выступления.
Сценаристом и режиссером фильма стал Рич Реппиатт, который снимал музыкальное видео для группы. «Тем, кто уже знает Kneecap как музыкантов, я обещаю, что это будет фильм, верный их гедонистической и анархической душе. А для тех, кто еще не слышал о Kneecap, пристегнитесь», — говорил он.
Kneecap прославились в 2018 году благодаря рэпу с националистическим уклоном, который часто затрагивал суровую реальность взросления в Северной Ирландии после гражданского конфликта. В 2019 году музыкантов осудили за «возмутительное поведение» после того, как они скандировали «Уберите британцев сейчас же» в пабе, который днем ранее посетили принц Уильям и его жена-герцогиня.