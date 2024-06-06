Вышел трейлер байопика «Kneecap» о рэп-трио с Майклом Фассбендером

Сценаристом и режиссером фильма стал Рич Реппиатт, который снимал музыкальное видео для группы. «Тем, кто уже знает Kneecap как музыкантов, я обещаю, что это будет фильм, верный их гедонистической и анархической душе. А для тех, кто еще не слышал о Kneecap, пристегнитесь», — говорил он.