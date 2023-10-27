Майкл Фассбендер сыграет главную роль в фильме об ирландской рэп-группе Kneecap

Майкл Фассбендер сыграет главную роль в биографическом фильме об ирландской рэп-группе Kneecap, сообщает Variety. Это будет шумная комедия против истеблишмента, передает издание.
Реальные участники Kneecap Мо Чара, Моглаи Бап и DJ Próvaí сыграют самих себя, но улучшенные версии. Группа прославилась в 2018 году благодаря рэпу с националистическим уклоном, который часто затрагивал суровую реальность взросления в Северной Ирландии после гражданского конфликта. В 2019 году музыкантов осудили за «возмутительное поведение» после того, как они скандировали «Уберите британцев сейчас же» в пабе, который днем ранее посетили принц Уильям и его жена-герцогиня.
Сценаристом и режиссером фильма Рич Пеппиатт, который снимал музыкальное видео для группы. «Тем, кто уже знает Kneecap как музыкантов, я обещаю, что это будет фильм, верный их гедонистической и анархической душе. А для тех, кто еще не слышал о Kneecap, пристегнитесь», — рассказал он.