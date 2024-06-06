Барри Кеоган, Харрис Дикинсон и Чарли Роу могут сыграть участников The Beatles

Премьера четырех картин запланирована на 2027 год. Это будут отдельные, но переплетающиеся истории, которые расскажут о творчестве легендарной ливерпульской четверки со стороны каждого ее участника. В создании лент примут участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных Харрисона и Леннона.