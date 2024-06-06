Барри Кеоган, Харрис Дикинсон и Чарли Роу могут сыграть участников The Beatles

Барри Кеоган («Солтберн», «Убийство священного оленя»), Харрис Дикинсон («Треугольник печали», «Стальная хватка»), Пол Мескаль («Нормальные люди», «Солнце мое») и Чарли Роу («Рокетмен», «Джиджи и Нейт») могут сыграть главные роли в предстоящих биографических фильмах об участниках группы The Beatles, передает голливудский инсайдер Джефф Снейдер.
По его информации, Кеоган может предстать в образе барабанщика Ринго Старра, Харрис Дикинсон — гитариста и вокалиста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартни, а Чарли Роу — Джорджа Харрисона. Об участии Мескаля в предстоящем проекте режиссера Сэма Мендеса сообщали в мае.
Премьера четырех картин запланирована на 2027 год. Это будут отдельные, но переплетающиеся истории, которые расскажут о творчестве легендарной ливерпульской четверки со стороны каждого ее участника. В создании лент примут участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи покойных Харрисона и Леннона.
Сэм Мендес — автор фильмов «1917», «Красота по-американски», «007: Координаты „Скайфолл“» и «Дорога перемен». «Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен, и я рад бросить вызов представлению о том, каким может быть поход в кино», — прокомментировал он работу над проектом.