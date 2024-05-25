Пол Мескаль может сыграть одного из участников The Beatles в байопике Сэма Мендеса

Мескаль впервые привлек внимание своей отмеченной наградами ролью в драматическом мини-сериале 2020 года «Нормальные люди». Он также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Солнце мое» 2022 года. Следующая большая премьера актера — «Гладиатор-2» Ридли Скотта.