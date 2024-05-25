Пол Мескаль может сыграть одного из участников The Beatles в байопике Сэма Мендеса

Пол Мескаль может сыграть главную роль в одном из байопиков о The Beatles. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Журнал составил список 10 молодых кинозвезд Голливуда, куда вошел ирландский актер. Авторы материала утверждают, что режиссер Сэм Мендес, решивший снять четыре биографических фильма о каждом участнике группы The Beatles, рассматривает Мескаля на главную роль в одном из них.
Будущие фильмы Мендеса расскажут о жизни и творчестве Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Картины могут выйти в 2027 году.
Мескаль впервые привлек внимание своей отмеченной наградами ролью в драматическом мини-сериале 2020 года «Нормальные люди». Он также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Солнце мое» 2022 года. Следующая большая премьера актера — «Гладиатор-2» Ридли Скотта.