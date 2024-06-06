Мультсериал «Гравити Фолз» может получить продолжение. Об этом сообщает The Direct со ссылкой на исполнительного вице-президента по телевизионной анимации и фирменному телевидению Disney Мередит Роберт.
Она подтвердила, что студия ведет переговоры с создателем сериала Алексом Хиршем, а затем добавила: «Никогда не говори никогда».
«Он собирается выпустить книгу о своем проекте вместе с Disney. А еще мы делаем несколько короткометражек», — сказала Робер.
По мнению The Direct, если проект действительно возродят, то сюжет будет рассказывать об уже повзрослевших Диппере и Мэйбл, которые будут бороться с новым антагонистом.
«Гравити Фолз» — самый успешный проект в карьере Хирша. Премьера мультсериала состоялась 15 июня 2012 года на канале Disney, после чего он получил две премии «Эмми» за выдающиеся достижения в области режиссуры телевизионной анимации и три премии «Энни» — в том числе в номинации «Лучший телевизионный анимационный проект для детской аудитории». Финальные серии «Гравити Фолз» показали на канале Disney 13 мая 2016 года.