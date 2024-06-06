«Гравити Фолз» может получить продолжение

«Гравити Фолз» — самый успешный проект в карьере Хирша. Премьера мультсериала состоялась 15 июня 2012 года на канале Disney, после чего он получил две премии «Эмми» за выдающиеся достижения в области режиссуры телевизионной анимации и три премии «Энни» — в том числе в номинации «Лучший телевизионный анимационный проект для детской аудитории». Финальные серии «Гравити Фолз» показали на канале Disney 13 мая 2016 года.