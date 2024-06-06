Южная Корея запустила в КНДР воздушные шары с листовками

Северная и Южная Корея использовали воздушные шары в своих пропагандистских кампаниях со времен Корейской войны в 1950-х годах. Инциденты с шарами произошли через несколько дней после того, как КНДР обещала принять ответные меры против «частого разбрасывания листовок и другого мусора» в приграничных районах южнокорейскими активистами.