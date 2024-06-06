Южная Корея запустила в КНДР воздушные шары с листовками

Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в Северную Корею воздушные шары с листовками, осуждающими действия Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap.
На 10 воздушных шарах было отправлено 200 тыс. листовок, в которых критиковался Ким Чен Ын. К ним также были прикреплены флешки с южнокорейскими сериалами и популярной музыкой.
Акцию устроила организация «Борцы за свободную Северную Корею». Ее лидер Пак Сан Хак рассказал, что южнокорейская полиция не препятствовала действиям.
Ранее КНДР отправила почти тысячу воздушных шаров с мусором и навозом в сторону Южной Кореи. «Это серьезно угрожает безопасности нашего народа. Северная Корея несет полную ответственность за то, что происходит из‑за воздушных шаров, и мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить эту бесчеловечную и грубую акцию», — говорили в военном ведомстве Южной Кореи.
Северная и Южная Корея использовали воздушные шары в своих пропагандистских кампаниях со времен Корейской войны в 1950-х годах. Инциденты с шарами произошли через несколько дней после того, как КНДР обещала принять ответные меры против «частого разбрасывания листовок и другого мусора» в приграничных районах южнокорейскими активистами.