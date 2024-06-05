Шонда Раймс призналась, что финал третьего сезона «Бриджертонов» довел ее до слез

Сегодня в 01:48
Фото: shondarhimes

Американский продюсер Шонда Раймс, создательница сериала «Бриджертоны», призналась, что финал третьего сезона шоу довел ее до слез. Об этом она сказала в телешоу Today.

Раймс пообещала поклонникам мелодрамы «сексуальное и удивительное во многих отношениях» завершение сезона. Интригу о сюжете грядущих серий кинематографистка не раскрыла. «Мы очень скрытные насчет этого», — отметила она.

«Я плакала в конце. Мне показалось это [финал] очень трогательным — и я не всегда плачу. Так что меня правда зацепило. Думаю, это прекрасная история», — добавила Раймс.

Первая половина третьего сезона «Бриджертонов» вышла на стриминговом сервисе Netflix в середине мая. Она рассказала о многогранных отношениях Колина Бриджертона и его давней подруги Пенелопы Фезерингтон, а также о первом сезоне на выданье сестры Колина — Франчески.

В сети недавно появился трейлер продолжения сезона — его премьера состоится 13 июня. В нем Пенелопа наслаждается новым романом и одновременно сталкивается с угрозой со стороны Элоизы Бриджертон.

Дебютный сезон «Бриджертонов» показали на Netflix в декабре 2020 года. Сериал быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон шоу был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом. Во втором сезоне центральным героем стал Энтони Бриджертон, решивший найти себе достойную супругу.

В мае 2023 года Netflix также представил приквел «Бриджертонов» — мини-сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала подробно о проекте.

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