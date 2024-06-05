Шонда Раймс призналась, что финал третьего сезона «Бриджертонов» довел ее до слез

Американский продюсер Шонда Раймс, создательница сериала «Бриджертоны», призналась, что финал третьего сезона шоу довел ее до слез. Об этом она сказала в телешоу Today.
Раймс пообещала поклонникам мелодрамы «сексуальное и удивительное во многих отношениях» завершение сезона. Интригу о сюжете грядущих серий кинематографистка не раскрыла. «Мы очень скрытные насчет этого», — отметила она.
«Я плакала в конце. Мне показалось это [финал] очень трогательным — и я не всегда плачу. Так что меня правда зацепило. Думаю, это прекрасная история», — добавила Раймс.
Первая половина третьего сезона «Бриджертонов» вышла на стриминговом сервисе Netflix в середине мая. Она рассказала о многогранных отношениях Колина Бриджертона и его давней подруги Пенелопы Фезерингтон, а также о первом сезоне на выданье сестры Колина — Франчески.
В сети недавно появился трейлер продолжения сезона — его премьера состоится 13 июня. В нем Пенелопа наслаждается новым романом и одновременно сталкивается с угрозой со стороны Элоизы Бриджертон.
Дебютный сезон «Бриджертонов» показали на Netflix в декабре 2020 года. Сериал быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.
Первый сезон шоу был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом. Во втором сезоне центральным героем стал Энтони Бриджертон, решивший найти себе достойную супругу.
В мае 2023 года Netflix также представил приквел «Бриджертонов» — мини-сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала подробно о проекте.