Вышел трейлер продолжения третьего сезона «Бриджертонов»

Netflix представил трейлер продолжения третьего сезона «Бриджертонов». Премьера состоится на стриминге 13 июня.
Во второй части сезона Пенелопе Фезерингтон, которая готовится выйти замуж за Колина Бриджертона, придется столкнуться с угрозой, нависшей над ней после того, как Элоиза Бриджертон узнает о ее двойной жизни.
К ролям вернутся Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл. Главным сценаристом сезона вновь выступит Джесс Браунелл.
Первая часть сезона стартовала на сервисе 16 мая. Его дебютный эпизод стал самым успешным за историю шоу, собрав 41 млн просмотров за 4 дня. Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом.
В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом.
Во втором сюжете центральным героем стал брат Дафны — Энтони. Пейдж в продолжении шоу не появился, однако Дайневор участвовала в новых эпизодах в качестве второстепенного персонажа.
В мае 2023 года на Netflix также вышел приквел «Бриджертонов» — сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала о проекте подробно здесь.