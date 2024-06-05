В воронежском книжном маркировку иноагента нанесли на книги Юкио Мисимы

В воронежском книжном, входящем в сеть «Читай-город», заметили книги японского писателя Юкио Мисима, помеченные маркировкой иноагента. Об этом сообщают «Осторожно, новости».
На романах «Золотой храм» и «Исповедь маски» наклеены стикеры: «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.». Книжный находится на улице 20-летия Октября.
Перевел эти книги на русский писатель Борис Акунин*, который в России внесен в список иноагентов, объявлен террористом и экстремистом, стал фигурантом уголовных дел о фейках про армию и оправдание терроризма.
В издательстве «Азбука-Аттикус», которое выпустило книги, сказали, что маркировка появилась из‑за технической ошибки в конкретной торговой точке. Вероятно, на стикерах должны были указать иноагентский статус Акунина — книги с такой маркировкой «Осторожно, новости» нашли в одном из книжных Петербурга.
В декабре издательство АСТ остановило распространение книг Бориса Акунина. Причиной назвали его высказывания (писатель публично выступает против специальной военной операции и поддерживает Украину).
Юкио Мисима — один из самых влиятельных японских писателей второй половины XX века. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию, занимался политикой, выступая против левых и за восстановление императора Японии в качестве главнокомандующего. В 1970 году вместе с четырьмя товарищами предпринял попытку госпереворота, но она не удалась, и писатель покончил с собой, совершив харакири.
* Борис Акунин внесен реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов.