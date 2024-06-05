В воронежском книжном маркировку иноагента нанесли на книги Юкио Мисимы

Юкио Мисима — один из самых влиятельных японских писателей второй половины XX века. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию, занимался политикой, выступая против левых и за восстановление императора Японии в качестве главнокомандующего. В 1970 году вместе с четырьмя товарищами предпринял попытку госпереворота, но она не удалась, и писатель покончил с собой, совершив харакири.