Кот из вентиляции в Уфе нашел себе дом. Теперь его зовут Мэр и он живет вместе с Депутатом

После того, как спасатели вытащили его из ловушки, животное сбежало. Его обнаружили на мусорке неподалеку. Издание отмечает, что подписчики собрали несколько тысяч рублей для обследования у ветеринара — у питомца обнаружились несколько ран, ему также поставили прививки и помыли.