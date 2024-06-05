Кот из вентиляции в Уфе нашел себе дом. Теперь его зовут Мэр и он живет вместе с Депутатом

Кот, которого достали из вентиляции квартиры в Уфе, нашел новый дом. Девушка, в чей дом он залез по шахте, взяла его к себе. Об этом она рассказала Mash Batash.
После того, как спасатели вытащили его из ловушки, животное сбежало. Его обнаружили на мусорке неподалеку. Издание отмечает, что подписчики собрали несколько тысяч рублей для обследования у ветеринара — у питомца обнаружились несколько ран, ему также поставили прививки и помыли.
«В итоге назвали его Мэр. У нас есть дома большой белый кот, которого зовут Депутат. Соответственно у нас появляется еще один кот дома и его будут звать Мэр», — рассказывает Регина, в квартире которой вылез рыжий кот.
Подросток рассказала, что с новым жильцом познакомилась накануне вечером. Во время подготовки к ЕГЭ она услышала истошный рев из вентиляции. Вместе с мамой они увидели в дырке в стене рыжую мордочку. Вдвоем они накормили и напоили гостя и вызвали спасателей, которые приехали уже утром.
«Во время экзамена я очень сильно за него переживала. Когда я писала экзамен, кот еще был в стене. Честно, я думала не про экзамен, а про кота», — признается школьница.
История об излишне любопытном животном завирусилась в сети 4 июня. Рыжий кот забрался в вентиляционную шахту и пробрался в одну из квартир на пятом этаже, а затем застрял в трубе на кухне. Фото с его торчащей головой на короткий срок стало мемом.