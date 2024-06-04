В Уфе упитанный кот застрял в вентиляции на кухне. Теперь с ним делают мемы

«Он не поранился, все хорошо. Когда вытащили, пулей вылетел из квартиры», — рассказала жительница дома. Управление гражданской защиты опубликовало фото кота в соцсетях, после чего в комментариях отметили, что оно должно стать мемом. «Договорились», — ответил «Лентач» и запостил новость у себя, объявив фотошоп-батл.