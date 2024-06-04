В Уфе упитанный кот застрял в вентиляции на кухне. Теперь с ним делают мемы

В Уфе упитанный кот застрял в вентиляции на кухне одной из квартир на улице Ферина. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
Достать без помощи кота не получилось. Любопытное животное вытащили сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом.
Кот оказался уличным. Он через улицу забрался в вентиляционную шахту и пробрался в одну из квартир на пятом этаже, пишет «Комсомольская правда».
«Он не поранился, все хорошо. Когда вытащили, пулей вылетел из квартиры», — рассказала жительница дома. Управление гражданской защиты опубликовало фото кота в соцсетях, после чего в комментариях отметили, что оно должно стать мемом. «Договорились», — ответил «Лентач» и запостил новость у себя, объявив фотошоп-батл.
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