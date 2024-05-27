Дэвид Линч анонсировал новый проект. Он выйдет 5 июня

Сегодня в 00:25
Кадр: Arab News/YouTube

Американский режиссер Дэвид Линч, автор «Твин Пикса» и «Человека-слона», анонсировал в соцсети X свой новый проект. Детали о нем неизвестны.

«Леди и джентльмены, кое‑что произойдет, что вы сможете увидеть и услышать. Это случится 5 июня», — заявил Линч в коротком ролике, выложенном на его странице. Он, кстати, стал первым видео кинематографиста в соцсетях за последние полтора года.

О каком именно проекте говорил Линч, неясно. Ранее режиссер не делился информацией о том, над чем он работает. В СМИ отмечают, что кинематографист может выпустить фильм, сериал или телешоу.

В 2020 году Линч удивил поклонников, выпустив короткометражную ленту «Что сделал Джек» с собой в главной роли. Она появилась на стриминговом сервисе Netflix. Также Линча недавно можно было увидеть в одной из ролей фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга.

Последняя полнометражная режиссерская работа Линча «Внутренняя империя» вышла в 2006 году. После этого он снимал короткометражки, а также представил третий, заключительный сезон «Твин Пикса» в 2017 году.

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