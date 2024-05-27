Дэвид Линч анонсировал новый проект. Он выйдет 5 июня

В 2020 году Линч удивил поклонников, выпустив короткометражную ленту «Что сделал Джек» с собой в главной роли. Она появилась на стриминговом сервисе Netflix. Также Линча недавно можно было увидеть в одной из ролей фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга.