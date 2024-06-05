Канье Уэст подаст встречный иск против экс-помощницы. Он обвиняет ее в шантаже и непрошеных нюдсах

Канье Уэст подаст встречный иск против бывшей помощницы Лорен Пишотты, которая обвинила его в домогательствах. Об этом сообщают The Independent и Rolling Stone со ссылкой на представителя рэпера.
«В ответ на эти необоснованные обвинения Йе подаст иск против госпожи Пишотты, которая активно преследовала его сексуально, чтобы принудить к трудоустройству и другим материальным благам, а затем занималась шантажом и вымогательством, когда ее ухаживания были отклонены», — говорится в заявлении.
В команде Уэста утверждают, что Пишотту уволили из‑за низкой квалификации и завышенных требований к зарплате (якобы она просила 4 млн долларов в год). Представители рэпера также обвинили ее в «похотливом, безумном поведении».
Они добавили, что девушка требовала, чтобы ей покупали сумки Hermès Birkin, автомобили Lamborghini и оплачивали «бесконечные услуги пластических хирургов». Представитель Уэста рассказал, что Пишотта предлагала рэперу секс в день рождения, отправляла ему откровенные фотографии, о которых Канье не просил, и делилась сексуальными фантазиями.
Помимо этого, Пишотта якобы украла мобильный телефон Уэста перед увольнением, пытаясь уничтожить записи телефонных разговоров, которые бы опровергли ее утверждения, но записи удалось сохранить.
«После того как Канье отверг ее ухаживания, шантажные требования Пишотты снизились с 60 млн долларов в прошлом году до 50 млн в поданном недавно иске», — утверждает представитель артиста. По его словам, девушка сфабриковала обвинения и уже однажды подавала иск, но он не нашел отклика в СМИ.
Об иске 35-летней Лорен Пишотты — модели OnlyFans и менеджерки певицы Нийки Хитон — стало известно накануне. Она обвинила Уэста в домогательствах, нарушении условий контракта, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки.
По словам девушки, рэпер просил ее стать «богиней» и удалить аккаунт на OnlyFans за 1 млн долларов. Пишотта согласилась это сделать, но позже Уэст начал отправлять ей вульгарные и расистские сообщения, а также мастурбировал во время телефонных разговоров, сказал представитель Пишотты. Кроме того, утверждает девушка, рэпер уволил ее в октябре 2022 года с обещанием выходного пособия в 3 млн и до сих пор не выплатил эту сумму.