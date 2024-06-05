Канье Уэст подаст встречный иск против экс-помощницы. Он обвиняет ее в шантаже и непрошеных нюдсах

По словам девушки, рэпер просил ее стать «богиней» и удалить аккаунт на OnlyFans за 1 млн долларов. Пишотта согласилась это сделать, но позже Уэст начал отправлять ей вульгарные и расистские сообщения, а также мастурбировал во время телефонных разговоров, сказал представитель Пишотты. Кроме того, утверждает девушка, рэпер уволил ее в октябре 2022 года с обещанием выходного пособия в 3 млн и до сих пор не выплатил эту сумму.