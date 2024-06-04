TMZ: помощница Канье Уэста обвинила его в домогательствах

«Знаешь, моя проблема в том, что я хочу трахаться, но потом, после того как я трахнусь, я хочу, чтобы девушка сказала мне, как сильно ее трахали, пока я трахаю ее. Потом я хочу, чтобы она мне изменила…» — приводит таблоид одно из сообщений артиста.