TMZ: помощница Канье Уэста обвинила его в домогательствах

Сегодня в 09:03
Фото: Big Boy TV/YouTube

Бывшая помощница Канье Уэста обвинила его в домогательствах, нарушении условий контракта, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки. Об этом пишет TMZ со ссылкой на исковое заявление.

35-летняя Лорен Пишотта, подавшая на рэпера в суд, известна как модель OnlyFans и менеджерка певицы Нийки Хитон. Согласно ее заявлению, Уэст вышел на нее в июле 2021 года, предложил ей вместе поработать над коллекцией одежды и альбомом «Donda».

Спустя год, пишет представитель Пишотты, он попросил ее стать «богиней» и удалить аккаунт, за что пообещал платить по 1 млн долларов в год, возмещая доход с подписчиков. Девушка согласилась на эти условия.

Однако, продолжается документ, позже Уэст стал отправлять девушке вульгарные сообщения и видео, которые якобы содержали расистские и откровенные материалы, а также мастурбировал во время телефонных разговоров. Модель также утверждает, что Йе был зациклен на размере пенисов ее бойфрендов.

«Знаешь, моя проблема в том, что я хочу трахаться, но потом, после того как я трахнусь, я хочу, чтобы девушка сказала мне, как сильно ее трахали, пока я трахаю ее. Потом я хочу, чтобы она мне изменила…» — приводит таблоид одно из сообщений артиста.

В другом сообщении Уэст якобы писал: «Мой член — расист? Да, этот долбаный член — расист. Я собираюсь избить этот гребаный расистский член за то, что он гребаный расист. Я буду пялиться на фотографии белых женщин с черными задницами и выбью все дерьмо из своего расистского члена… Выбью все дерьмо из этого большого черного члена».

Кроме того, утверждает Пишотта, в то же время рэпер повысил ее и сделал руководительницей своего аппарата в нескольких компаниях с зарплатой в 4 млн долларов в год, а в октябре 2022 года уволил с обещанием выходного пособия в 3 млн и до сих пор не выплатил эту сумму.

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