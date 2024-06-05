Популярный скетч «SNL» про Бивиса и Баттхеда с Райаном Гослингом изначально предлагали Джоне Хиллу

Завирусившийся скетч «SNL» про двойников Бивиса и Баттхеда, в котором сыграли Райан Гослинг и Майк Дей, изначально предназначался для Джоны Хилла, который выступил ведущим шоу в 2018 году. Об этом изданию Ankler рассказали специалисты «SNL» по прическам и макияжу Джоди Манкузо и Луи Закарян.
«Тот скетч появился в последний момент, и у нас не было достаточно времени на подготовку. Мы попробовали несколько париков, но они не понравились. Мы попытались снова, но это все равно не работало. В итоге мы просто отказались от скетча», — рассказала Манкузо.
В итоге скетч вышел в апреле 2024-го. В ролике телеведущая в исполнении Хайди Гарднер проводит дискуссию об ИИ, однако приглашенный эксперт постоянно прерывается из‑за того, что два зрителя выглядят в точности как Бивис и Баттхед.
В середине видео Гарднер не смогла сдержать смеха, когда увидела Дея в роли Баттхеда, сидящего позади нее. Актриса не могла прийти в себе почти минуту, что вызвало бурные аплодисменты зрителей. В интервью журналу Vulture Гарднер рассказала, что не смогла сдержать смеха, несмотря на годы тренировок.
В мае Райан Гослинг и Майк Дей появились в образах Бивиса и Баттхеда на голливудской премьере фильма «Каскадеры», в котором Гослинг сыграл главную роль. Сперва он прошел по красной ковровой дорожке в привычном костюме вместе с коллегой Эмили Блант, а затем перевоплотился в Бивиса и вышел к публике вместе с Деем в образе Баттхеда.