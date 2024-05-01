Райан Гослинг и Мики Дей пришли на премьеру «Каскадеров» в образах Бивиса и Баттхеда

Гослинг, сыгравший в «Каскадерах» одну из центральных ролей, сперва прошел по красной ковровой дорожке в более привычном костюме вместе с коллегой Эмили Блант. После этого актер перевоплотился в Бивиса и вышел к публике вместе с Деем, примерившим на себя образ Баттхеда.