Райан Гослинг и Мики Дей пришли на премьеру «Каскадеров» в образах Бивиса и Баттхеда

Американские актеры Райан Гослинг («Барби», «Дневник памяти») и Мики Дей («Мелкая», «Хэллоуин Хьюби») пришли на голливудскую премьеру фильма «Каскадеры» в образах Бивиса и Баттхеда. Об этом сообщил Rolling Stone.
Гослинг, сыгравший в «Каскадерах» одну из центральных ролей, сперва прошел по красной ковровой дорожке в более привычном костюме вместе с коллегой Эмили Блант. После этого актер перевоплотился в Бивиса и вышел к публике вместе с Деем, примерившим на себя образ Баттхеда.
Оба актера появились на премьере в нелепых париках, придающих им сходство с анимационными персонажами, и футболках с надписями. На груди Гослинга было написано «Death Rock» («Смертельный рок»), а на груди Дея — «Skull» («Череп»).
Гослинг и Дей впервые предстали в образах Бивиса и Баттхеда в телепрограмме Saturday Night Live в середине апреля. Они приняли участие в скетче, в ходе которого ведущая новостей и профессор сталкиваются со зрителями, слишком напоминающими героев мультсериала.
Боевик «Каскадеры» выйдет в кинопрокат 3 мая. Он расскажет о каскадере Кольте Сиверсе, который риступает к работе над научно-фантастическим фильмом. Однако по совпадению ленту снимает его бывшая возлюбленная.
«Каскадеры» — это переосмысление одноименного сериала, выходившего в 1980-х. Главные роли в фильме исполняют Райан Гослинг и Эмили Блант. Еще в ленте снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Уинстон Дьюк, Ханна Уоддингэм и Стефани Сюй.
Режиссером выступил Дэвид Лейтч, снявший ранее фильмы «Быстрее пули», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул-2». Сценарий написал Дрю Пирс («Железный человек-3»).