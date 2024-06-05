В Шереметьево сразу у девяти самолетов «России» обнаружили проколотые колеса шасси

Сегодня в 10:41
Фото: Ivan Lapyrin/Unsplash

В аэропорту Шереметьево сразу у девяти самолетов «России» модели Sukhoi Superjet 100 обнаружили сильные порезы колес шасси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиакомпания инициировала проверку после выявления неисправностей. В настоящее время на всех поврежденных лайнерах шины уже заменены.

По данным телеграм-канала Baza, самолеты с поврежденными шасси прибыли в аэропорт из Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что к 2028 году на борту российских самолетов появится сеть вайфай. Для создания новых коммуникационных сетей на орбиту планируют запустить более 700 спутников.

Проектом займется компания «Бюро 1440», которая входит в «ИКС Холдинг». Несколько тестовых космических аппаратов связи уже выведены на орбиту.

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