Вайфай появится во всех российских самолетах к 2028 году

Для создания новых коммуникационных сетей на орбиту планируют запустить более 700 спутников. Проектом займется компания «Бюро 1440», которая входит в «ИКС Холдинг». Несколько тестовых космических аппаратов связи уже выведены на орбиту. Помимо России, компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах.