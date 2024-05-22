Вайфай появится во всех российских самолетах к 2028 году

Сеть вайфай появится на борту российских самолетов к 2028 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.
Для создания новых коммуникационных сетей на орбиту планируют запустить более 700 спутников. Проектом займется компания «Бюро 1440», которая входит в «ИКС Холдинг». Несколько тестовых космических аппаратов связи уже выведены на орбиту. Помимо России, компания планирует оказывать услуги более чем в 70 странах.
Новые сети повлияют не только на комфорт при авиаперелетах. По данным РБК, благодаря спутниковой группировке компании транспортной отрасли смогут внедрять системы удаленного управления, а также сценарии резервирования и видеосвязи.
В разговоре с изданием гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что в российских самолетах связь пропала после ухода иностранных игроков в 2022 году.