Netflix официально анонсировал фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи

Сегодня в 09:11
Фото: Netflix

Netflix официально дал зеленый свет полнометражному фильму по «Острым козырькам». Об этом сообщает Deadline.

К роли главы клана Бирмингем Томаса Шелби вернется Киллиан Мерфи. Режиссером выступит Том Харпер, который снял вторую половину первого сезона сериала.

Съемки «Ленты» начнутся в конце этого года. Сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Детали сюжета и дальнейший кастинг пока держатся в секрете, хотя ранее Найт рассказывал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.

«Когда я впервые срежиссировал „Острые козырьки“ более 10 лет назад, мы не знали, во что выльется сериал, но чувствовали, что в химии актерского состава и сценария есть что‑то взрывное. „Острые козырьки“ всегда были историей о семье, и поэтому невероятно захватывающе вновь объединиться со Стивом и Киллианом, чтобы представить фильм аудитории по всему миру на Netflix», — рассказал Харпер.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».

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