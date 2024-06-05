Netflix официально анонсировал фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи

«Когда я впервые срежиссировал „Острые козырьки“ более 10 лет назад, мы не знали, во что выльется сериал, но чувствовали, что в химии актерского состава и сценария есть что‑то взрывное. „Острые козырьки“ всегда были историей о семье, и поэтому невероятно захватывающе вновь объединиться со Стивом и Киллианом, чтобы представить фильм аудитории по всему миру на Netflix», — рассказал Харпер.