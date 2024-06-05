Netflix официально анонсировал фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи

Netflix официально дал зеленый свет полнометражному фильму по «Острым козырькам». Об этом сообщает Deadline.
К роли главы клана Бирмингем Томаса Шелби вернется Киллиан Мерфи. Режиссером выступит Том Харпер, который снял вторую половину первого сезона сериала.
Съемки «Ленты» начнутся в конце этого года. Сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Детали сюжета и дальнейший кастинг пока держатся в секрете, хотя ранее Найт рассказывал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.
«Когда я впервые срежиссировал „Острые козырьки“ более 10 лет назад, мы не знали, во что выльется сериал, но чувствовали, что в химии актерского состава и сценария есть что‑то взрывное. „Острые козырьки“ всегда были историей о семье, и поэтому невероятно захватывающе вновь объединиться со Стивом и Киллианом, чтобы представить фильм аудитории по всему миру на Netflix», — рассказал Харпер.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».