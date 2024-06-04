Актриса Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры

«Уйти от того, что кажется очевидным выбором (богатства и славы), порой бывает страшно, но если идти к своей дхарме, страх сменяется чувством целостности и радости», — написала Лилли. Она не исключила, что однажды вернется в Голливуд. «Но пока мое место здесь», — поделилась актриса.