Актриса Эванджелин Лилли объявила о приостановке карьеры

Актриса Эванджелин Лилли (Кейт из «Остаться в живых», Оса из «Человек-Муравей и Оса», Тауриэль из «Хоббит: Пустошь Смауга») приостанавливает карьеру. Об этом она сообщила в своем инстаграме*.
44-летняя звезда решила сосредоточиться на семье и благотворительности. Причин ухода из карьеры она не назвала, отметив лишь, что в будущем мечтает стать «актрисой на пенсии» и создать семью.
«Уйти от того, что кажется очевидным выбором (богатства и славы), порой бывает страшно, но если идти к своей дхарме, страх сменяется чувством целостности и радости», — написала Лилли. Она не исключила, что однажды вернется в Голливуд. «Но пока мое место здесь», — поделилась актриса.
За свою карьеру Эванджелин Лилли снялась в более чем 20 фильмах. Последняя на данный момент громкая картина с ее участием — «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — вышла в 2023 году. За роль Кейт в «Остаться в живых» актрису в 2007 году номинировали на «Золотой глобус».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.