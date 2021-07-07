Эд Харрис, Сара Полсон и Джереми Реннер: актеры, которым разонравились их персонажи

Актеры способны перевоплощаться и виртуозно отыгрывать совершенно разные роли. Одни получают удовольствие от своего персонажа, как Вин Дизель в «Форсаже», а другим тяжело смириться с характером героя, как Эванджелин Лилли из «Остаться в живых».
Мы собрали десять историй актеров, которые были недовольны решениями сценаристов и изменениями их персонажей по ходу проектов.
Оказалось, что Джереми Реннер специально имитировал сердечный приступ у Соколиного глаза в «Мстителях», чтобы продюсеры убрали его из фильма, а Кэтрин Хайгл («Анатомия страсти») ненавидела все, что делала и говорила ее героиня.
Эванджелин Лилли
«Остаться в живых»
Лилли рассказала, что ее персонаж Кейт по началу был «крутым», но по ходу развития шоу становился все более предсказуемым.
«Я чувствовала, что Кейт перешла от автономности — а у нее была собственная история и планы — к следованию за мужчинами по всему острову. И это раздражало меня до чертиков», — отметила она.
Актриса также призналась, что из‑за разочарования разбрасывала сценарий по всей комнате, когда читала его.
Майли Сайрус
«Ханна Монтана»
Сайрус поделилась тем, что начала чувствовать себя «нелепо», играя роль Ханны Монтаны, когда ей исполнилось 18 лет. «На тот момент я уже занималась сексом и я понимала, что больше не могу носить этот гребаный парик. Это было очень странно» — уточнила она.
Джереми Реннер
«Мстители»
По словам Реннера, представлял себе Соколиного глаза не таким, каким он получился в картине. «90% всего фильма я был не тем персонажем, на роль которого подписался», — посетовал он. Актер был разочарован тем, что историю его героя рассказали недостаточно подробно.
«Кто такой Клинт Бартон или Соколиный Глаз, и работает ли он на ЩИТ или нет. Есть много вопросов без ответов, даже для меня», — сказал он.
Актер признался, что даже имитировал сердечный приступ у персонажа, предлагая продюсерам убить Бартона таким образом. «Продюсеры сказали: „Что ты делаешь, парень?“ — Я даю вам выбор, если вы вдруг захотите вышвырнуть меня из этого фильма», — добавил актер.
Роуэн Аткинсон
«Мистер Бин»
Аткинсон назвал исполнение роли мистера Бина тяжелым и утомительным. Он заявил, что ему не очень нравится играть этого персонажа из‑за слишком большой ответственности. «Я с нетерпением жду когда это все закончится», — сказал актер.
Марк Хэмилл
«Звёздные войны: Пробуждение силы»
Хэмилл любил персонажа Люка Скайуокера в оригинальной трилогии, но был очень разочарован его версией в «Пробуждении силы». «Я ненавижу то, что ты сделал с моим героем», — сказал он режиссеру Райану Джонсону.
По его словам, раньше Люк Скайуокер олицетворял надежду и представлял идеального джедая, а в седьмой части он превратился в капризного деморализованного затворника.
Позже актер извинился за свои резкие высказывания.
Сара Полсон
«Американская история ужасов: Роанок»
Полсон пожалела, что не попросила Райана Мерфи о перерыве и снялась в шестом сезоне «Американской истории ужасов». «Мне просто было наплевать на этот сезон», — сказала актриса, уточняя, что чувствовала себя в ловушке контракта и возложенной ответственности.
По ее словам, на тот момент она только закончила сниматься в «Американской истории преступлений» и обнаружила, что работа над «Американской историей ужасов» уже не вызывает восторг и не приносит удовольствие.
Полсон также добавила, что Мерфи предлагал ей отдохнуть от франшизы и пропустить седьмой сезон под названием «Культ». Однако актриса решила остаться, потому что была заинтересована в провокационной сюжетной линии вокруг выборов в США в 2016 году.
Эд Харрис
«Мир Дикого Запада»
Актер исполнил в сериале ключевую роль — Уильяма, «Человека в черном». Харрис остался недоволен третьим сезоном и существованием в нем четырех версий его персонажа.
«Я собирался играть Человека в черном. Я не подписывался на роль Человека в белом. Так что это был не самый радостный сезон для меня» — сказал он.
Райан Рейнольдс
«Люди Икс: Происхождение Росомахи»
Рейнольдс поделился, что был не в восторге от Дэдпула в фильме «Люди Икс: Происхождение Росомахи». Но создатели тогда сказали ему: «Если ты хочешь получить роль Дэдпула, то это твой шанс. А если ты не хочешь играть его таким образом, то это сделает кто‑то другой».
Тогда актер согласился, но сказал, что поклонники будут недовольны такой версией Дэдпула. Позже студия признала свою ошибку и позволила Рейнольдсу сыграть так, как он и хотел, в последующих фильмах.
Эндрю Гарфилд
«Новый Человек-паук»
Гарфилд рассказал, что испытал облегчение, когда закончились съемки второго фильма «Новый Человек-паук». По его словам, он ощущал давление из‑за поклонников франшизы, которым нужно было угодить.
«[Таким образом] в конце концов вы не угодите никому, или всем, но только по чуть-чуть. <…> Эти фильмы — масс-маркет, и от вас хотят, чтобы все понравилось и 50-летним белым мужчинам, и подросткам-геям, и фанатичным гомофобам Средней Америки, и 11-летним девочкам», — сказал он.
Актер добавил, что работать в таких условиях сродни пребыванию в тюрьме.
Кэтрин Хайгл
«Анатомия страсти»
Актриса заявила, что ей не нравилось все, что говорила и делала ее героиня Иззи. В 2008 году девушка отозвала свою номинацию на премию «Эмми», сказав, что ей «дали недостаточно материала в этом сезоне (пятом — Прим. ред.), чтобы оправдать эту номинацию».
Спустя время, Хайгл рассказала, что пожалела о своих словах. Актриса добавила, что недовольство линией Иззи касалось только ее и сценаристов.