Эд Харрис, Сара Полсон и Джереми Реннер: актеры, которым разонравились их персонажи

Актеры способны перевоплощаться и виртуозно отыгрывать совершенно разные роли. Одни получают удовольствие от своего персонажа, как Вин Дизель в «Форсаже», а другим тяжело смириться с характером героя, как Эванджелин Лилли из «Остаться в живых». Мы собрали десять историй актеров, которые были недовольны решениями сценаристов и изменениями их персонажей по ходу проектов. Оказалось, что Джереми Реннер специально имитировал сердечный приступ у Соколиного глаза в «Мстителях», чтобы продюсеры убрали его из фильма, а Кэтрин Хайгл («Анатомия страсти») ненавидела все, что делала и говорила ее героиня.

Эванджелин Лилли «Остаться в живых» Лилли рассказала, что ее персонаж Кейт по началу был «крутым», но по ходу развития шоу становился все более предсказуемым. «Я чувствовала, что Кейт перешла от автономности — а у нее была собственная история и планы — к следованию за мужчинами по всему острову. И это раздражало меня до чертиков», — отметила она. Актриса также призналась, что из‑за разочарования разбрасывала сценарий по всей комнате, когда читала его.

© Кадр из сериала "Остаться в живых"

Майли Сайрус «Ханна Монтана» Сайрус поделилась тем, что начала чувствовать себя «нелепо», играя роль Ханны Монтаны, когда ей исполнилось 18 лет. «На тот момент я уже занималась сексом и я понимала, что больше не могу носить этот гребаный парик. Это было очень странно» — уточнила она.

© Кадр из сериала «Ханна Монтана»

Джереми Реннер «Мстители» По словам Реннера, представлял себе Соколиного глаза не таким, каким он получился в картине. «90% всего фильма я был не тем персонажем, на роль которого подписался», — посетовал он. Актер был разочарован тем, что историю его героя рассказали недостаточно подробно. «Кто такой Клинт Бартон или Соколиный Глаз, и работает ли он на ЩИТ или нет. Есть много вопросов без ответов, даже для меня», — сказал он. Актер признался, что даже имитировал сердечный приступ у персонажа, предлагая продюсерам убить Бартона таким образом. «Продюсеры сказали: „Что ты делаешь, парень?“ — Я даю вам выбор, если вы вдруг захотите вышвырнуть меня из этого фильма», — добавил актер.

© Кадр из фильма «Мстители»

Роуэн Аткинсон «Мистер Бин» Аткинсон назвал исполнение роли мистера Бина тяжелым и утомительным. Он заявил, что ему не очень нравится играть этого персонажа из‑за слишком большой ответственности. «Я с нетерпением жду когда это все закончится», — сказал актер.

© Кадр из сериала «Мистер Бин»

Марк Хэмилл «Звёздные войны: Пробуждение силы» Хэмилл любил персонажа Люка Скайуокера в оригинальной трилогии, но был очень разочарован его версией в «Пробуждении силы». «Я ненавижу то, что ты сделал с моим героем», — сказал он режиссеру Райану Джонсону. По его словам, раньше Люк Скайуокер олицетворял надежду и представлял идеального джедая, а в седьмой части он превратился в капризного деморализованного затворника. Позже актер извинился за свои резкие высказывания.

© Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»

Сара Полсон «Американская история ужасов: Роанок» Полсон пожалела, что не попросила Райана Мерфи о перерыве и снялась в шестом сезоне «Американской истории ужасов». «Мне просто было наплевать на этот сезон», — сказала актриса, уточняя, что чувствовала себя в ловушке контракта и возложенной ответственности. По ее словам, на тот момент она только закончила сниматься в «Американской истории преступлений» и обнаружила, что работа над «Американской историей ужасов» уже не вызывает восторг и не приносит удовольствие. Полсон также добавила, что Мерфи предлагал ей отдохнуть от франшизы и пропустить седьмой сезон под названием «Культ». Однако актриса решила остаться, потому что была заинтересована в провокационной сюжетной линии вокруг выборов в США в 2016 году.

© Кадр из сериала «Американская история ужасов: Роанок»

Эд Харрис «Мир Дикого Запада» Актер исполнил в сериале ключевую роль — Уильяма, «Человека в черном». Харрис остался недоволен третьим сезоном и существованием в нем четырех версий его персонажа. «Я собирался играть Человека в черном. Я не подписывался на роль Человека в белом. Так что это был не самый радостный сезон для меня» — сказал он.

© Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Райан Рейнольдс «Люди Икс: Происхождение Росомахи» Рейнольдс поделился, что был не в восторге от Дэдпула в фильме «Люди Икс: Происхождение Росомахи». Но создатели тогда сказали ему: «Если ты хочешь получить роль Дэдпула, то это твой шанс. А если ты не хочешь играть его таким образом, то это сделает кто‑то другой». Тогда актер согласился, но сказал, что поклонники будут недовольны такой версией Дэдпула. Позже студия признала свою ошибку и позволила Рейнольдсу сыграть так, как он и хотел, в последующих фильмах.

© Кадр из фильма «Дэдпул»

Эндрю Гарфилд «Новый Человек-паук» Гарфилд рассказал, что испытал облегчение, когда закончились съемки второго фильма «Новый Человек-паук». По его словам, он ощущал давление из‑за поклонников франшизы, которым нужно было угодить. «[Таким образом] в конце концов вы не угодите никому, или всем, но только по чуть-чуть. <…> Эти фильмы — масс-маркет, и от вас хотят, чтобы все понравилось и 50-летним белым мужчинам, и подросткам-геям, и фанатичным гомофобам Средней Америки, и 11-летним девочкам», — сказал он. Актер добавил, что работать в таких условиях сродни пребыванию в тюрьме.

© Кадр из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Кэтрин Хайгл «Анатомия страсти» Актриса заявила, что ей не нравилось все, что говорила и делала ее героиня Иззи. В 2008 году девушка отозвала свою номинацию на премию «Эмми», сказав, что ей «дали недостаточно материала в этом сезоне (пятом — Прим. ред.), чтобы оправдать эту номинацию». Спустя время, Хайгл рассказала, что пожалела о своих словах. Актриса добавила, что недовольство линией Иззи касалось только ее и сценаристов.