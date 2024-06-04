Джоди Фостер не понимает, почему Скорсезе не сделал сериал из «Убийц цветочной луны»

Джоди Фостер считает, что Мартину Скорсезе стоило сделать из «Убийц цветочной луны» сериал. Актриса поделилась мнением в интервью Variety.
По ее словам, режиссеру могло бы пойти на пользу раздвинуть рамки фильма, добавить в него больше материла и точек зрения на события.
«Я думала об «Убийцах цветочной луны» — необыкновенном фильме, который длится три с половиной часа, — и задалась вопросом: «Интересно, почему они не сделали его восьмичасовым?» — делится Фостер.
«У них была бы возможность исследовать всех этих персонажей и дать им другие точки зрения. Это же лучшее свойство мини-сериалов — четкая идея для повествования, в которой сюжеты поначалу лишь соприкасаются, а потом связываются в цельное произведение. В этом прелесть таких проектов», — объясняет артистка.
Недавно Фостер сама снялась в сериале, посвященном убийствам коренного населения Америки, — такую историю рассказывает «Страна ночи», четвертый сезон «Настоящего детектива». В беседе с журналистами она отметила «захватывающий голос» шоураннера Иссы Лопес.
«Как только я с ней познакомилась, я поняла, что это именно то видение, которое нам нужно. Она в точности знает, чего хочет. Мы стали близкими друзьями. Думаю, она — мой любимый режиссер, с которым я когда‑либо работала, а я работала со многими большими парнями», — хвалит продюсерку Фостер.
Последняя на данный момент работа Мартина Скорсезе показалась слишком длинной руководителям кинотеатральных сетей по всему миру — настолько, что «Убийц цветочной луны» даже стали показывать с антрактом. Некоторым зрителям такое нововведение понравилось, ведь посмотреть почти 3,5 часа фильма за один сеанс тяжело.
Однако Paramount и Apple потребовали от кинотеатров отказаться от перерывов, а монтажер фильма раскритиковала сети за такую практику.