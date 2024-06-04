Джоди Фостер не понимает, почему Скорсезе не сделал сериал из «Убийц цветочной луны»

«Как только я с ней познакомилась, я поняла, что это именно то видение, которое нам нужно. Она в точности знает, чего хочет. Мы стали близкими друзьями. Думаю, она — мой любимый режиссер, с которым я когда‑либо работала, а я работала со многими большими парнями», — хвалит продюсерку Фостер.