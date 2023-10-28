Apple и Paramaount недовольны тем, что кинотеатры показывают новый фильм Скорсезе с антрактом

Мартин Скорсезе не комментировал данную проблему. Однако в интервью с The Hindustan Times он защищал решение не сокращать свой фильм и сказал: «Люди говорят, что он длится три часа, но ведь можно сидеть перед телевизором и смотреть что‑то пять часов. Кроме того, многие ходят в театры и сидят по три с половиной часа. А там на сцене живые актеры — там нельзя просто встать с места и прогуляться по залу. Вы уважаете их, так уважайте же и кино».