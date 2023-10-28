Apple и Paramaount недовольны тем, что кинотеатры показывают новый фильм Скорсезе с антрактом

Сети кинотеатров по всему миру стали показывать «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе в два акта с перерывами между ними, сообщают издания Variety и The Hollywood Reporter. По их информации, Apple и Paramount связываются с представителями этих заведений и настаивают, что это нарушение контракта на прокат.
Новый фильм легендарного режиссера длится 3 часа и 26 минут, в нем не предусмотрены перерывы. Как пишет IndieWire, в генеральном лицензионном соглашении, которое подписывают театральные сети, говорится, что картина должна быть продемонстрирована «без изменений и антракта». Однако это не остановило владельцев залов по всему миру от перерывов для зрителей на 6–15 минут.
В разговоре с Variety представитель сети UCI Cinemas с 80 кинотеатрами в Германии, Италии, Португалии и Бразилии подтвердил, что почти во всех их кинотеатрах «Убийц» демонстрируют с «шестиминутным интервалом в середине фильма», за исключением IMAX-залов. Аналогичная практика была в британской сети The Vue, а также в отдельных кинотеатрах США и Нидерландов.
Издание добавляет со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией, что студия Paramount, которой принадлежат права на фильм, связывается с нарушителями контракта и просит не прерывать сеансы.
Один из сотрудников кинотеатра, где картину показывали с антрактом после первых двух часов, поделился с THR, что зрителям нововведение пришлось по душе, но после обращения прокатчиков от него пришлось отказаться.
«Всем очень понравилось, потому что это очень длинный фильм. Зрители даже говорят, что антракт бы не помешал и „Оппенгеймеру“. Так люди могут выйти в туалет, размять ноги, купить воды и ничего при этом не пропустить. Мы бы хотели и дальше прерывать показы фильмов подобной длины, но, похоже, теперь такой возможности нет», — говорит анонимный сотрудник.
Перерывы ввела лишь малая часть заведений среди 10 тыс. кинотеатров по всему миру, где сейчас показывают «Убийц цветочной луны». Однако нововведение не осталась незамеченным, и его раскритиковала монтажер картины Тельма Скунмейкер. В разговоре с журналистом британской газеты The Standard она заявила: «Я слышала, что кто‑то показывает фильм с антрактом, и это неправильно. Это нарушение, с которым нужно разобраться».
Мартин Скорсезе не комментировал данную проблему. Однако в интервью с The Hindustan Times он защищал решение не сокращать свой фильм и сказал: «Люди говорят, что он длится три часа, но ведь можно сидеть перед телевизором и смотреть что‑то пять часов. Кроме того, многие ходят в театры и сидят по три с половиной часа. А там на сцене живые актеры — там нельзя просто встать с места и прогуляться по залу. Вы уважаете их, так уважайте же и кино».