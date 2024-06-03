Джош Бролин и Дэрил Маккормак снимутся в «Достать ножи-3»

Вчера в 22:52
Фото: First We Feast/YouTube

Джош Бролин и Дэрил Маккормак («Острые козырьки») присоединились к Дэниелу Крейгу в качестве актеров третьего фильма «Достать ножи». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер и сценарист Райан Джонсон продолжает кастинг в продолжение детективной франшизы. Какие роли достались Бролину, Маккормаку и Кунис, не уточняется.

Съемки фильма с подзаголовком «Проснись, мертвец» стартуют в начале июня в Великобритании. Детали сюжета и информация о персонажах не раскрываются. Известно только, что она расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день».

Ранее к актерскому составу присоединились Джош О’Коннор, Кейли Спэни, Джереми Реннер, Гленн Клоуз, Мила Кунис, Эндрю Скотт и Керри Вашингтон. «Проснись, мертвец» выйдет на экраны в 2025 году.

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