Из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой

Выдворение и снос палаточных лагерей усилились с апреля 2023 года, с того момента выселенными оказались 12 545 человек, подсчитали активисты. Координатор по мониторингу здоровья Médecins du Monde Поль Алози обвинил власти в «социальной чистке» самого неблагополучного населения города, чтобы Париж «предстал в самом лучшем свете» к Олимпиаде.