Из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой

Полиция выселила из Парижа и его окрестностей тысячи бездомных и людей в тяжелом социальном положении в преддверии Олимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад объединения ассоциаций Le Revers de la Médaille.
Уйти пришлось просителям убежища, семьям с детьми в опасном и уязвимом положении, а также наркоманам и секс-работникам. В докладе говорится, что этих людей власти «считают нежелательными».
Выдворение и снос палаточных лагерей усилились с апреля 2023 года, с того момента выселенными оказались 12 545 человек, подсчитали активисты. Координатор по мониторингу здоровья Médecins du Monde Поль Алози обвинил власти в «социальной чистке» самого неблагополучного населения города, чтобы Париж «предстал в самом лучшем свете» к Олимпиаде.
Людей увозят на автобусах во временные региональные центры, созданные в прошлом году в качестве краткосрочного решения проблемы. Авторы доклада утверждают, что необходимо построить как минимум 20 тыс. домов по всей Франции, чтобы решить проблему бездомных.
«Хотя эта государственная политика действует уже несколько лет, ряд показателей заставляют нас полагать, что Олимпийские игры действуют как ускоритель», — говорится в докладе.