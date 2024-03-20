Участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 тыс. презервативов

В 2021 году организаторы Олимпиады в Токио раздали спортсменам около 150 тыс. презервативов. Однако тогда они попросили спортсменов не использовать их в олимпийской деревне из‑за распространения ковида. Средства контрацепции также раздавали в Пекине в 2022 году.