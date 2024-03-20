Участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 тыс. презервативов

Участникам Олимпиады в Париже раздадут около 300 тыс. презервативов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на директора Олимпийской деревни Лорана Мишо.
По его словам, средства контрацепции получат более чем 14 тыс. спортсменов и тренеров, которые будут находиться в Олимпийской деревне.
Мишо также добавил, что в номерах спортсменов каркас кроватей будет картонным. Утверждается, что он сможет выдержать до 250 кг веса.
Практика раздачи презервативов во время Олимпиады зародилась в 1988 году в Сеуле. Тогда организаторы хотели повысить осведомленность спортсменов о ВИЧ и СПИДе.
В 2021 году организаторы Олимпиады в Токио раздали спортсменам около 150 тыс. презервативов. Однако тогда они попросили спортсменов не использовать их в олимпийской деревне из‑за распространения ковида. Средства контрацепции также раздавали в Пекине в 2022 году.