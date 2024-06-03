Актер Дэниел Стерн вспомнил, что во время съемок «Одного дома» Маколей Калкин не умел играть в салки

Американский актер Дэниел Стерн, известный по роли одного из бандитов в фильме «Один дома», рассказал, что его коллега Маколей Калкин в детстве не умел играть в салки или бросать мяч. Об этом написал.
Стерн познакомился с Маколеем, когда тому было всего девять лет. Мальчик к тому моменту уже сыграл главную роль в фильме «Дядюшка Бак», а вот привычных для детей его возраста вещей не знал.
По словам Стерна, Калкин был «милым ребенком», который жил совсем не так, как дети самого актера. Начинающая кинозвезда большую часть времени проводил в помещении и испытывал «сильное давление взрослых на него».
«Маколей останавливался в другом отеле, но мы заезжали за ним и брали его с собой в парк поиграть», — вспомнил Стерн, добавив, что испытывал желание защитить мальчика.
Актер добавил, что во время работы над «Одним домом» Маколей уже подружился с певцом Майклом Джексоном. Тот заполнил его номер в отеле «от стены до стены и от потолка до пола» игрушками.
«[Там были] все мыслимые игрушки, как будто кто‑то прошел через „Toys 'R' Us“ [магазин игрушек — Прим. ред.], взял по одной каждого вида и оставил их все в этой комнате», — поделился Стерн.
Он отметил, что членам съемочной группы стало «очень жаль Мака». «Мои дети испытали на себе вкус тех деформаций, которые слава может принести, но увидеть, какова была жизнь Мака, — это увидеть все в другой перспективе», — написал актер.
Карьера Маколея Калкина началась в возрасте четырех лет. После выхода «Одного дома» юный актер стал настоящей кинозвездой. Он снялся в таких популярных лентах как «Моя дочь», «Добрый сынок», «Богатенький Ричи».
На протяжение всей жизни вплоть до смерти Майкла Джексона он тесно общался с певцом. Калкин давал показания в суде, когда музыканта обвинили в растлении малолетних. Актер утверждал, что Джексон никогда не вел себя неподобающим образом с ним.
Сейчас Калкин остается близок с детьми Джексона, он — крестный отец дочери умершего певца Пэрис. При этом актер прервал общение со своим отцом, хотя с другими членами семьи поддерживает отношения.
Калкин продолжает сниматься: он появлялся в сериалах «Праведные Джемстоуны» и «Американская история ужасов». Недавно актер озвучил вместе с братьями персонажей мультсериала «Второй лучший госпиталь в Галактике».