Маколей Калкин и четверо его братьев озвучат мультсериал «Второй лучший госпиталь в галактике»

Сегодня в 00:11
Кадр из мультсериала "Второй лучший госпиталь в галактике"

Пятеро братьев Калкин — Маколей («Один дома»), Киран («Наследники»), Рори («Крик 4»), Кристиан («История моего лета») и Шейн («Великие представления») — озвучат роли в мультсериале «Второй лучший госпиталь в галактике». Об этом сообщил EW.

Братья впервые поработают над одним проектом. Киран исполнит одну из центральных ролей — доктора Плоупа. В одном из эпизодов шоу его герой отметит праздник вместе с коллегой — доктором Слич. Ее озвучит Стефани Сюй («Все везде и сразу»).

Отношения персонажей будут постепенно развиваться, однако этому помешает неожиданное появление многочисленных родственников доктора Плоупа. Они будут говорить голосами Маколея, Рори, Кристиана и Шейна Калкиных.

Entertainment Weekly опубликовал фрагмент эпизода с участием пятерых братьев Калкин. В нем доктор Слич встречает братьев доктора Плоупа и задается вопросом: «Это сексуальный сон или сексуальный кошмар?».

Следом за этим она знакомится с братьями Плоупа. Те выражают соболезнования доктору Слич, которая недавно потеряла пациента. «Ты рассказал им об этом?!» — возмущенно спрашивает героиня, после чего узнает, что Плоупы, оказывается, делятся друг с другом всем (а еще любят трогательные подарки).

«Открывай свой подарок, а потом открой нам свои эмоции», — говорит ошарашенной доктору Слич один из братьев. «Знаете, думаю, вам стоит провести время с семьей», — отвечает им Слич, буквально сбегая от новых знакомых.

Братья и сестры Калкины стали известны как дети-актеры, самым успешным из которых был Маколей Калкин, звезда франшизы «Один дома». В юности они нередко появлялись в одних кинопроектов: так, в «Одном дома» снялся не только Маколей, но и Киран, а Рори и Куинн появились вместе с Маколеем в «Хорошем сыне».

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