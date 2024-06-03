Американская певица Синди Лопер анонсировала прощальный тур по Северной Америке. О нем артистка рассказала в соцсетях.
Лопер выступит в 23 городах США и Канады. Первый концерт певица проведет 18 октября в Монреале. Затем она отправится в Торонто, после чего переместится в Детройт.
В октябре артистка запланировала шесть шоу, в ноябре — четырнадцать. Три заключительных выступления Лопер пройдут в начале декабря: в первый день зимы певица выступит в Сиэтле, 4 декабря — в Миннеаполисе и 5 декабря — в Чикаго.
Тур Лопер получил название «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour» в честь одного из главных хитов певицы. Во время гастролей артистка исполнит и другие свои хиты, такие как «Time After Time».
Вместе с Лопер в шоу примут участия особые гости, утверждает афиша тура. Кто присоединится к прощальным выступлениям певицы, пока неизвестно.
4 июня на стриминговом сервисе Paramount+ выйдет документальный фильм «Позвольте канарейке петь» о Синди Лопер. «Афиша Daily» рассказывала о его трейлере и создателях.
Синди Лопер родилась в Нью-Йорке в 1953 году. Ее карьера началась после побега из дома в возрасте 17 лет. В 1970-х годах певица сотрудничала с несколькими кавер-группами, а в 1977 году выпустила свой первый сингл — кавер на песню Fleetwood Mac «You Make Lovin’ Fun». Вскоре она серьезно повредила голосовые связки.
Несмотря на прогнозы врачей, Лопер смогла вернуться к пению и в 1978 году создала группу Blue Angel c саксофонистом Джоном Тьюри. В начале 1980-х Лопер начала сольную карьеру, первый ее альбом вышел в 1983 году и быстро приобрел популярность. В 1985 году Лопер стала лауреаткой премии «Грэмми».
В 1988 году Лопер впервые снялась в кино — в фильме «Флюиды» с Джеффом Голдблумом и Питером Фальком. Тогда же она съездила в СССР и посотрудничала с Игорем Николаевым в создании песни «Cold Sky». В 1990-х музыка Лопер приобрела более социальную и сложную тематику, но популярность певицы пошла на спад.
В 2000-х и 2010-х артистка продолжала выпускать музыку, выступать и сниматься в кино и на телевидении. Она стала известной ЛГБТ*-активисткой и выпустила книгу мемуаров. В 2016 году Лопер выпустила девятый студийный альбом «Detour».
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.