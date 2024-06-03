Синди Лопер анонсировала прощальный тур

В 1988 году Лопер впервые снялась в кино — в фильме «Флюиды» с Джеффом Голдблумом и Питером Фальком. Тогда же она съездила в СССР и посотрудничала с Игорем Николаевым в создании песни «Cold Sky». В 1990-х музыка Лопер приобрела более социальную и сложную тематику, но популярность певицы пошла на спад.