Килиан Мбаппе перешел в испанский «Реал»

Французский футболист Килиан Мбаппе перешел из парижского «ПСЖ» в мадридский «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. О том, что Мбаппе покинет «ПСЖ» после завершения сезона 2023/2024 стало известно еще в феврале.
Футболист выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. С этим клубом он стал шестикратным чемпионом Франции и трижды выигрывал Кубок страны.
В 2018 году в составе французской сборной он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В 2022-м Мбаппе на ЧМ в Катаре завоевал серебряную медаль и был признан лучшим бомбардиром.
В завершившемся сезоне Мбаппе забил 44 гола в 48 матчах за «ПСЖ». «Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.