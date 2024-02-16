Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В составе клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трижды выигрывал Кубок страны. В 2018 году в составе французской сборной он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В 2022-м Мбаппе на ЧМ в Катаре завоевал серебряную медаль и был признан лучшим бомбардиром.