Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53
Фото: Sandro Halank

Капитан футбольной сборной Франции Килиан Мбаппе объявил руководству «Пари Сен-Жермен», что покинет клуб летом по окончании сезона. Об этом сообщает L’Equipe.

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что условия ухода Мбаппе еще будут обсуждаться. Его контракт действует до конца нынешнего сезона с возможностью продления, футболист от нее отказался.

На Мбаппе претендуют несколько клубов, но фаворитом считается «Реал Мадрид», отмечает L’Equipe. Ранее о планах нападающего подписать контракт с мадридской командой написало издание Le Parisien. Но затем появилась информация, что спортсмена не устраивает предложенная зарплата.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В составе клуба он стал пятикратным чемпионом Франции и трижды выигрывал Кубок страны. В 2018 году в составе французской сборной он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В 2022-м Мбаппе на ЧМ в Катаре завоевал серебряную медаль и был признан лучшим бомбардиром.

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