Генпрокуратура начала расследование из‑за шутки футболиста казанского «Рубина» о договорном матче

Вчера в 19:58
Фото: FC Rubin Kazan/YouTube

Генпрокуратура РФ начала проверку по поводу высказывания футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. На 4 июня запланировано рассмотрение шутки спортсмена о договорном матче комитетом по этике РФС.

Внимание генерального прокурора Игоря Краснова на высказывание футболиста попросил привлечь депутат Госдумы Николай Новичков. Шутку, которая прозвучала в эфире после матча чемпионата России, хотели расследовать на предмет коррупции.

Безруков в разговоре с репортерами после игры «Зенит» — «Рубин» (0:2) в Петербурге пошутил, что казанцы ждут от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». В письме депутата отмечалось, что «высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей».

Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что просьба депутата перенаправлена для рассмотрения прокурорам Татарстана и Москвы. Контроль за процессом остается за Генпрокуратурой РФ.

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике. В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», — прокомментировал случай депутат Новичков.

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