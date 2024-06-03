Генпрокуратура начала расследование из‑за шутки футболиста казанского «Рубина» о договорном матче

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике. В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», — прокомментировал случай депутат Новичков.