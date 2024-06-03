В X (экс-Twitter) разрешили создавать и распространять порно

X (экс-Twitter) обновил свои правила, разрешив пользователям по обоюдному согласию создавать и распространять контент для взрослых в соцсети. Об этом сообщает The Verge.
При этом откровенный контент не должен находиться на видном месте, например, на аватаре или шапке профиля.
«В прошлом X — ранее известный как Twitter — не запрещал порнографию в явном виде. Он стал домом для некоторых создателей NSFWNSFW расшифровывается так: Not safe/suitable for work, что в переводе означает „Небезопасно/неподходяще для работы“. Этот тег используется для выделения гиперссылок, которые содержат такие материалы, как обнаженная натура, гуро, порнография и обсценная лексика. после запуска Twitter Blue (теперь X Premium), поскольку они могли предложить подписчикам заплатить за просмотр контента, подобно OnlyFans», — подчеркивает издание.
Теперь платформа требует от пользователей, которые регулярно размещают NSFW-контент, маркировать опубликованные ими изображения и видео как 18+.
Правила соцсети распространяются на весь контент для взрослых, независимо от того, сгенерирован он искусственным интеллектом, сфотографирован или анимирован. По умолчанию пользователи, которым нет 18 лет или которые не указали дату своего рождения, не смогут просматривать материалы NSFW.
Новые правила также запрещают просмотр контента, «пропагандирующего эксплуатацию, несогласие, объективизацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение».
О том, что X может разрешить публикацию порнографии в соцсети стало известно еще в марте. Цифровой сыщик Дэниел Бучук раздобыл из кода приложения данные, указывающие на это, и поделился ими с TechCrunch.