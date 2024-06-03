В X (экс-Twitter) разрешили создавать и распространять порно

«В прошлом X — ранее известный как Twitter — не запрещал порнографию в явном виде. Он стал домом для некоторых создателей NSFWNSFW расшифровывается так: Not safe/suitable for work, что в переводе означает „Небезопасно/неподходяще для работы“. Этот тег используется для выделения гиперссылок, которые содержат такие материалы, как обнаженная натура, гуро, порнография и обсценная лексика. после запуска Twitter Blue (теперь X Premium), поскольку они могли предложить подписчикам заплатить за просмотр контента, подобно OnlyFans», — подчеркивает издание.