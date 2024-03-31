X может разрешить публикацию откровенного контента на специальных страницах

Соцсеть X (до этого — твиттер) может разрешить публикацию откровенного контента (NSFW) в специальных сообществах. Цифровой сыщик Дэниел Бучук раздобыл из кода приложения данные, указывающие на это, и поделился ими с TechCrunch.
В феврале независимый исследователь Нима Оуджи тоже заметил эту функцию в разработке. Его скриншоты показывают, как она может выглядеть.
Twitter представил страницы сообществ в 2021 году. Компания позволяет пользователям публиковать сообщения в небольших группах по интересам. После приобретения компании Илоном Маском это осталось.
X не чурается работы с онлайн-площадками контента для взрослых — например, с OnlyFans. Пользователи таких ресурсов занимаются в соцсети, где откровенные материалы не запрещены, продвижением самих себя.
Сотрудница Центра интернет-исследований Калифорнийского университета называла X «основной рекламной площадкой для секс-работников». Соцсеть разрешает публикацию откровенного контента, но не монетизацию.
Ранее стало известно, что X создает для смарт-телевизоров видеоплатформу, которая очень похожа на YouTube.
В прошлом году X заблокировала 12,4 миллиона учетных записей из‑за сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних, рассказывала гендиректор компании Линда Яккарино. В 2022-м за такое же нарушение были удалены 2,3 млн аккаунтов.