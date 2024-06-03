«Целенаправленно и умышленно»: в нижегородском зоопарке неизвестный застрелил пеликана Машу

В частном зоопарке Нижнего Новгорода неизвестный убил кудрявого пеликана из оружия. В теле птицы обнаружили охотничью дробь, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает «Подъем» со ссылкой на сотрудников зверинца.
Маша жила в зоопарке «Лимпопо». В какое время суток и кто именно стрелял в пеликана Машу, неизвестно. Сотрудники питомника шокированы произошедшим и не понимают, «кому могла помешать Маша», угроз от кого‑либо до этого не поступало.
«Судя по ранам птицы, целенаправленно и умышленно стреляли с целью убить. Потому что пули были обнаружены в шее и грудной клетке. Целились, что называется в голову и ниже», — рассказали в «Лимпопо». Машу поразили мелкие металлические шарики, используемые профессиональными охотниками на птицу.
Странное поведение птицы в зоопарке заметили за день до ее гибели. Когда она отказалась от еды, ветеринары провели внешний осмотр, но ран и кровоподтеков у нее не было. Как позже выяснилось, охотничья дробь «была очень мелкая и сразу ушла под кожу», которая вызвала внутреннее кровотечение и привела к смерти.
Вместе с Машей в зоопарке на протяжении 13 лет жил пеликан Егорка. Самец «конечно, понимает, что подруги нет рядом», поэтому сотрудники пытаются «скрасить его будни» и следят за его состоянием.