«Целенаправленно и умышленно»: в нижегородском зоопарке неизвестный застрелил пеликана Машу

Вчера в 18:55
Фото: «Зоопарк “Лимпопо„»/«ВКонтакте»

В частном зоопарке Нижнего Новгорода неизвестный убил кудрявого пеликана из оружия. В теле птицы обнаружили охотничью дробь, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает «Подъем» со ссылкой на сотрудников зверинца.

Маша жила в зоопарке «Лимпопо». В какое время суток и кто именно стрелял в пеликана Машу, неизвестно. Сотрудники питомника шокированы произошедшим и не понимают, «кому могла помешать Маша», угроз от кого‑либо до этого не поступало.

«Судя по ранам птицы, целенаправленно и умышленно стреляли с целью убить. Потому что пули были обнаружены в шее и грудной клетке. Целились, что называется в голову и ниже», — рассказали в «Лимпопо». Машу поразили мелкие металлические шарики, используемые профессиональными охотниками на птицу.

Странное поведение птицы в зоопарке заметили за день до ее гибели. Когда она отказалась от еды, ветеринары провели внешний осмотр, но ран и кровоподтеков у нее не было. Как позже выяснилось, охотничья дробь «была очень мелкая и сразу ушла под кожу», которая вызвала внутреннее кровотечение и привела к смерти.

Вместе с Машей в зоопарке на протяжении 13 лет жил пеликан Егорка. Самец «конечно, понимает, что подруги нет рядом», поэтому сотрудники пытаются «скрасить его будни» и следят за его состоянием.

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