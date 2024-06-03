«Целенаправленно и умышленно»: в нижегородском зоопарке неизвестный застрелил пеликана Машу

Странное поведение птицы в зоопарке заметили за день до ее гибели. Когда она отказалась от еды, ветеринары провели внешний осмотр, но ран и кровоподтеков у нее не было. Как позже выяснилось, охотничья дробь «была очень мелкая и сразу ушла под кожу», которая вызвала внутреннее кровотечение и привела к смерти.