Липецкий зоопарк отправил в зону боевых действий двух павлинов. Это подарок военным

Вскоре один из военнослужащих в ответ поблагодарил зоопарк и рассказал, что для павлинов сейчас строят большой вольер. Там, по его словам, бойцы смогут «ловить какое‑то духовное умиротворение» или «просто подумать и понаблюдать за красотой птиц». Представители зоопарка отметили, что «это не реклама, а подарок от чистого сердца» в рамках акции общественного движения «Кто, если не мы».