Липецкий зоопарк отправил в зону боевых действий двух павлинов. Это подарок военным

Сегодня в 10:56
Фото: Липецкий зоопарк🦁🐯🦘/Telegram

Липецкий зоопарк передал российским военным в зону боевых действий на территории Украины двух павлинов в качестве гуманитарной помощи. Самка и самку получили бойцы 252 мотострелкового полка, сообщается в телеграм-канале организации.

«Для ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. <…> Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе зоопарка.

Перед этим директор зоопарка Александр Осипов встретился с военнослужащим с фронта и пожелал «скорейшей победы» и «возвращения домой живыми и невредимыми».

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© Липецкий зоопарк🦁🐯🦘/Telegram
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© Липецкий зоопарк🦁🐯🦘/Telegram
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© Липецкий зоопарк🦁🐯🦘/Telegram

Вскоре один из военнослужащих в ответ поблагодарил зоопарк и рассказал, что для павлинов сейчас строят большой вольер. Там, по его словам, бойцы смогут «ловить какое‑то духовное умиротворение» или «просто подумать и понаблюдать за красотой птиц». Представители зоопарка отметили, что «это не реклама, а подарок от чистого сердца» в рамках акции общественного движения «Кто, если не мы».

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