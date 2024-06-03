В Чувашии началась проверка инцидента с раздеванием учениц на ЕГЭ

Вчера в 17:55
Фото: МБОУ «Яльчикская СОШ»/«ВКонтакте»

Прокуратура Чувашии начала проверку публикации в интернете о возможном нарушении на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Под проверку попал инцидент в Яльчикской средней школе, где перед экзаменом некие контролеры заставили «учениц раздеться до белья», рассказал «Коммерсанту» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич. Это случилось 28 мая 2024 года, сообщили СМИ.

По данным прокуратуры от родителей, учащихся обязали снимать ремни и задирать рубашки и не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд. Однако никто из родителей «по поводу описанных в интернете событий» к правоохранителям не обращался, отметил Якушевич.

«Сейчас неясно, происходили ли сами события с нарушениями на экзамене по русскому языку на ЕГЭ, права скольких учениц были при этом нарушены. <…> Изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы», — заявил Якушевич.

Минобразования Чувашии запустило свою проверку. «Проведение государственной итоговой аттестации находится на отдельном контроле <…>, для того чтобы все правовые нормы соблюдались», — заявил глава ведомства Дмитрий Захаров.

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