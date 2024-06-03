В Чувашии началась проверка инцидента с раздеванием учениц на ЕГЭ

По данным прокуратуры от родителей, учащихся обязали снимать ремни и задирать рубашки и не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд. Однако никто из родителей «по поводу описанных в интернете событий» к правоохранителям не обращался, отметил Якушевич.