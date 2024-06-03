В Чувашии началась проверка инцидента с раздеванием учениц на ЕГЭ

Прокуратура Чувашии начала проверку публикации в интернете о возможном нарушении на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным прокуратуры от родителей, учащихся обязали снимать ремни и задирать рубашки и не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд. Однако никто из родителей «по поводу описанных в интернете событий» к правоохранителям не обращался, отметил Якушевич.
«Сейчас неясно, происходили ли сами события с нарушениями на экзамене по русскому языку на ЕГЭ, права скольких учениц были при этом нарушены. <…> Изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы», — заявил Якушевич.
Минобразования Чувашии запустило свою проверку. «Проведение государственной итоговой аттестации находится на отдельном контроле <…>, для того чтобы все правовые нормы соблюдались», — заявил глава ведомства Дмитрий Захаров.