Уволилась директриса воронежской школы, учениц которой заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ

Директриса школы в Воронеже, учениц которой заставили снимать нижнее белье при досмотре перед ЕГЭ по русскому языку, покинула свой пост. Об этом рассказало издание Voronezh1.ru.
В мэрии города заявили, что директриса написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Она занимала эту должность с ноября 2011 года.
В конце мая в сети появились кадры, на которых учениц заставили снять бюстгальтеры и трусы при досмотре перед сдачей единого государственного экзамена.
При проходе через металлодетектор у школьниц «пищали» металлические косточки в бюстгальтерах. По словам девочек, из‑за этого охранники заставляли их поднимать футболки, а некоторых — снимать лифчики.
В ответ на жалобы школьниц в региональном министерстве образования заявили, что никакого «нарушения этических норм не наблюдается». В Госдуме пообещали провести проверку и наказать виновных.