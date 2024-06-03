Спин-офф «Офиса» будет называться «The Paper»

Вчера в 17:10
Фото: Universal Television

Новый сериал по вселенной «Офиса» получил название (по крайней мере рабочее) «The Paper». Проект под таким именем указан в профиле шоураннера сериала Грега Дэниелса на сайте Гильдии сценаристов (WGA).

Поскольку местом действия шоу будет редакция газеты, то перевести на русский «The Paper» можно как «Газета».

О новом проекте по вселенной «Офиса» стало известно в сентябре 2023 года. Над шоу работает создатель американской версии сериала Грег Дэниелс вместе с соавтором «Нейтан спешит на выручку» Майклом Команом (в его профиле на сайте WGA также значится «The Paper»).

По сюжету команда документалистов, снимавшая когда‑то Майкла Скотта и его подчиненных, в поисках нового материала отправляется на Средний Запад, чтобы рассказать о попытках руководителей непопулярной газеты спасти издание.

1 июня Variety сообщила о начале съемок шоу по вселенной «Офиса» в Австралии. Руководительницу газетной редакции сыграет юмористка Фелисити Уорд. Ей компанию составят на экране Доналл Глисон, известный по «Звездным войнам» и роли Билла Уизли в «Гарри Поттере», и Сабрина Импаччаторе, которая снималась во втором сезоне «Белого лотоса».

Американская адаптация британского «Офиса» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами