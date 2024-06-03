Спин-офф «Офиса» будет называться «The Paper»

Американская адаптация британского «Офиса» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».