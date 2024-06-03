Вблизи аэропорта Пензы появился дорожный указатель «Пермь». Это ответ пермским художникам

По словам художников, идея возникла из‑за того, что жители других городов России часто путают Пермь и Пензу. «Теперь у пассажиров больше поводов рассматривать Пермь на подлете к ней. Пенза — потому что Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город», — отметили они.