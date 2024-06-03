Вблизи аэропорта Пензы появился дорожный указатель «Пермь». Это ответ пермским художникам

Вчера в 11:10
Фото: «Аэропорт г. Пензы»/«ВКонтакте»

Рядом с аэропортом Пензы поставили дорожный указатель «Пермь». Под ним мелким шрифтом указано «1180 километров».

Фотографию арт-объекта опубликовал во «ВКонтакте» зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. Он уточнил, что это ответ Пензы на креатив пермских художников.

«Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал Ягов.

Пару недель назад пермская арт-группа «Красим забор» создала огромную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» на территории частного авиамузея. Музей расположен недалеко от пермского аэропорта, и надпись видна пассажирам прибывающих самолетов.

По словам художников, идея возникла из‑за того, что жители других городов России часто путают Пермь и Пензу. «Теперь у пассажиров больше поводов рассматривать Пермь на подлете к ней. Пенза — потому что Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город», — отметили они.

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