Вблизи аэропорта Пензы появился дорожный указатель «Пермь». Это ответ пермским художникам

Рядом с аэропортом Пензы поставили дорожный указатель «Пермь». Под ним мелким шрифтом указано «1180 километров».
Фотографию арт-объекта опубликовал во «ВКонтакте» зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. Он уточнил, что это ответ Пензы на креатив пермских художников.
«Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал Ягов.
Пару недель назад пермская арт-группа «Красим забор» создала огромную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» на территории частного авиамузея. Музей расположен недалеко от пермского аэропорта, и надпись видна пассажирам прибывающих самолетов.
По словам художников, идея возникла из‑за того, что жители других городов России часто путают Пермь и Пензу. «Теперь у пассажиров больше поводов рассматривать Пермь на подлете к ней. Пенза — потому что Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город», — отметили они.