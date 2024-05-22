Рядом с аэропортом Перми появилась надпись «Добро пожаловать в Пензу!»

Неподалеку от аэропорта Перми появилась огромная надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Она видна пассажирам прибывающих самолетов. О ней рассказал в своем твиттере участник арт-команды «Красим забор» Лев Губин.
Надпись нарисовали на земле на площадке пермского музея авиации в 10 км от аэропорта. Частное учреждение было закрыто в декабре 2023 года, однако земельный участок пока не продан, и директор пустил туда художников.
По словам Губина в беседе с «Подъемом», идея возникла из‑за того, что жители других городов России часто путают Пермь и Пензу. Похожую обманку они собирались сделать в Самаре, но остановились на городе на Каме.
«Теперь у пассажиров больше поводов рассматривать Пермь на подлете к ней. Пенза — потому что Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город. Про Саратов было оригинальное предложение, которое было перебито более интересной Пензой», — рассказывает он.
«Аэропорт пока с нами никак не связывался, но надеюсь, и не свяжется», — добавил Губин.
Как местному изданию «Текст» пояснил директор музея Сергей Павлов, идея розыгрыша в том, чтобы заставить прилетающих пассажиров задуматься о реальности. «Все эти работы своего рода верификация того, где мы сейчас. И все ли то, что мы видим, является действительным?» — размышляет он.