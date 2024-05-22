Рядом с аэропортом Перми появилась надпись «Добро пожаловать в Пензу!»

«Теперь у пассажиров больше поводов рассматривать Пермь на подлете к ней. Пенза — потому что Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город. Про Саратов было оригинальное предложение, которое было перебито более интересной Пензой», — рассказывает он.